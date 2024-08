'Here we go': Atletico Madrid en RB Leipzig hebben mondeling akkoord over Arthur Vermeeren gevonden

De transfer van Arthur Vermeeren naar RB Leipzig komt eraan. Het zat eraan te komen, maar volgens transferexpert Fabrizio Romano hebben beide clubs een mondeling akkoord gevonden.

Vermeeren had zijn keuze al gemaakt en wou graag naar de Bundesliga-club trekken, Atletico heeft de speler nu groen licht gegeven om zijn medische tests af te leggen.

Het gaat om een uitleenbeurt met aankoopoptie, Leipzig wou graag de optie om hem nog definitief over te nemen en de club heeft haar zin gekregen.

Bij Leipzig zal hij ploeggenoot worden van Antonio Nusa, die onlangs overkwam van Club Brugge en van Maarten Vandevoordt die deze zomer de overstap maakte van KRC Genk.

Afgelopen winter verkocht Antwerp hem nog voor 18 miljoen euro aan Atletico. In LaLiga speelde hij uiteindelijk slechts vijf wedstrijden.

