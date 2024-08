Zanka legt uit waarom hij voor avontuur bij Anderlecht koos

Anderlecht haalde eerder deze maand met Mathias Zanka Jorgensen zijn vierde versterking van de zomer. De 34-jarige Deen legt uit waarom hij voor Anderlecht koos.

Anderlecht haalde met Zanka versterking voor de verdediging. De Deen kwam transfervrij over van het Engelse Brentford en tekende voor één seizoen.

Eerder speelde de verdediger nog bij andere grotere clubs zoals Fenerbahçe, FC Kopenhagen en PSV Eindhoven. Hij legde uit waarom hij nu voor Anderlecht koos.

"Als je als kleine Deense jongen opgroeit in de jaren 90, is Anderlecht een heel grote club. In die tijd was paars-wit een van de leidende clubs in Europa", begint hij bij Het Nieuwsblad.

"Toen ik de opportuniteit kreeg om voor zo’n historische club te spelen, moest ik niet lang nadenken", gaat Zanka verder. Met de 34-jarige speler landde er alweer een Deen bij paars-wit.

"Ik ken de grapjes. Schmeichel en Delaney zijn weg. Als de ene Deen buiten gaat, komt er een andere binnen. (lacht) Maar er zijn twee kanten aan dit verhaal. Ik denk enerzijds dat de Denen ten goede komen aan de kwaliteit van de club", legt hij uit.

"Anderzijds komen wij Denen ook naar hier om te leren van de cultuur die Anderlecht bezit en de mentaliteit die ze hier uitdragen. Ook al hebben we een Deens paspoort, we zijn hier om goede vertegenwoordigers van de club te zijn", besluit Zanka.