Miron Muslic onthult waarom hij basiself van Cercle Brugge zo drastisch wijzigde in terugwedstrijd

Cercle Brugge had een 1-6 voorsprong uit de heenwedstrijd te verdedigen, maar kwam in eigen huis toch nog in de problemen tegen Wisla Krakow. Coach Miron Muslic nam de verantwoordelijkheid op zich.

In vergelijking met de heenwedstrijd wisselde Miron Muslic maar liefst zeven keer voor de terugwedstrijd tegen Wisla Krakow. Na twintig minuten kwam Cercle 0-2 achter, in de tweede helft werd het zelfs 0-3. het bleef uiteindelijk bij 1-4.

"Dit is een mijlpaall in de historie van Cercle Brugge, maar dit was een verschrikkelijke avond. Het had een magische avond moeten worden, maar onze prestatie was niet goed genoeg. Daar moet ik de verantwoordelijkheid voor nemen."

Muslic over impact transfers op Cercle Brugge

"Ik probeerde een goede balans te vinden om enkele spelers te beschermen." Muslic gaf Somers, Ravych en Denkey rust, omdat zij al bijzonder veel speelden dit seizoen. "Maar de balans zat niet goed vandaag."

"We moesten veel roteren en de afgelopen dagen waren hectisch door transfergeruchten (o.a. Kazeem Olaigbe). Zelfs vandaag moest ik mijn basiself nog aanpassen. De impact daarvan is niet te onderschatten. Het is moeilijk om dan de focus te behouden."

Maar de competitiefase van de Conference League is wel binnen voor Cercle Brugge. "We zijn gekwalificeerd, dus hebben we het ook de afgelopen weken en maanden goed gedaan. Het is historisch en nieuw voor ons allen."