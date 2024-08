'Opmerkelijke details uit transfer naar Napoli: Lukaku zal nog meer verdienen dan eerst gedacht'

De deal is helemaal rond. Romelu Lukaku speelt de komende drie seizoenen voor Napoli.

Romelu Lukaku kan het hoofdstuk Chelsea eindelijk afsluiten. De Rode Duivel trekt naar Napoli, waar hij een contract tekent voor de komende drie seizoenen.

Meer en meer details lekken uit van het contract dat sportadvocaat Sébastien Ledure voor Big Rom wist af te dwingen. En dat ziet er nog beter uit dan eerst gedacht.

Zo zal Lukaku niet 6,5 miljoen euro per jaar netto verdienen, zo schrijft Het Nieuwsblad, maar wel 8 miljoen euro. Dat is minder dan bij Chelsea, maar wel nog altijd een heel mooi contract.

Met de overgang naar de Italiaanse club is naar verluidt 30 miljoen euro gemoeid. In 2021 betaalde de Engelsen nog 113 miljoen euro voor Lukaku. Chelsea krijgt bij een volgende transfer van Lukaku ook een percentage van 30 procent.

Advocaat Ledure bevestigt aan de krant dat de persoonlijke deal tussen Napoli en Lukaku snel rond was, maar dat de onderhandelingen op clubniveau vrij lang aansleepten. Het contract van Lukaku in Engeland liep nog tot 2025.

Het is uitkijken wanneer Lukaku voor het eerst in actie zal komen. Hij is fit, maar mist wel matchritme. Zaterdag kan hij al zijn debuut maken tegen Parma, maar of dat zal gebeuren is maar zeer de vraag.

Het is ook afwachten wat bondscoach Domenico Tedesco doet. Die maakt vrijdag zijn selectie bekend voor de interlands tegen Israël en Frankrijk. De Duitser zal met Lukaku overleggen of een selectie zinvol is.