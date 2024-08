Bondscoach Domenico Tedesco komt nog eens terug op fluitconcert van fans op het EK

Domenico Tedesco maakte vrijdag zijn selectie bekend voor de komende wedstrijden in de Nations League. Hij kwam ook nog eens terug op de reactie van de fans na de wedstrijd tegen Oekraïne.

De Rode Duivels beleefden niet het EK waarop ze gehoopt hadden. Na een moeilijke groepsfase, tegen op papier niet de moeilijkste landen, werden ze in de achtste finales uitgeschakeld door Frankrijk.

De nationale ploeg kon zich kwalificeren voor de knock-outs na een 0-0 gelijkspel tegen Oekraïne. De spelers waren tevreden met de kwalificatie, maar de supporters waren dat niet.

De Rode Duivels werden na afloop getrakteerd op een fluitconcert, waarop aanvoerder Kevin De Bruyne besloot om zijn ploegmaats mee naar binnen te roepen. Domenico Tedesco kwam vrijdag nog eens terug op wat er gebeurde.

"De fans zijn het belangrijkste. We doen dit voor de supporters", begint hij. "Iedereen was verrast (door de reactie van de fans). We hadden ons gekwalificeerd voor de volgende ronde, maar er was geen vreugde. En dat hadden we wel nodig op dat moment. Maar we moeten accepteren dat zij zo reageerden, dus voor mij is alles oké. Maar dat verandert niets aan het feit dat de match tegen Oekraïne een kantelpunt was."

"Sommige ervaren spelers zijn nu nog altijd verbaasd dat er toen zo gereageerd werd nadat we ons kwalificeerden. Maar goed, we moeten dat aanvaarden. Het zijn onze supporters en ze hebben recht op hun mening", besluit de bondscoach.