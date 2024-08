Olivier Deschacht velt zijn oordeel over de komst van Leander Dendoncker bij Anderlecht

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De transfer van Leander Dendoncker wordt eerstdaags in orde gebracht. Olivier Deschacht is alvast duidelijk over deze aanwinst van RSC Anderlecht.

Leander Dendoncker is vandaag in ons land aangekomen. Morgen legt hij in Gent zijn medische testen af. Daarna zal hij zijn handtekening zetten onder een huurovereenkomst zonder aankoopoptie.

Ex-ploegmaat Olivier Deschacht is blij met de komst van Dendoncker. In 2017 maakten ze allebei deel uit van de laatste kampioenenploeg van RSC Anderlecht.

Volgens Deschacht is het zowel voor Dendoncker als Anderlecht een ideaal moment om opnieuw samen te werken. “Hier gaan ze allebei beter van worden”, vertelt Deschacht aan Het Laatste Nieuws.

“Anderlecht is voor Leander de ideale plek om zijn carrière een nieuwe boost te geven. Een sterk seizoen in Brussel kan een nieuwe springplank naar de Premier League of de Bundesliga worden. Met zijn gestel heb ik altijd gedacht dat de Duitse competitie hem op het lijf geschreven was.”

Dendoncker is de man die de ploeg op sleeptouw kan nemen volgens Deschacht. Maar er is meer. “Leander is iemand die kan dreigen vanop afstand. Ook zijn kopspel wordt vaak onderschat.”

Volgens Deschacht zal hij de ploeg naar een hoger level stuwen. “De intensiteit en de drive die ik bij Anderlecht mis, die heeft hij wel. Hij was geen veelprater, maar op een ludieke manier durfde hij zich wel uitspreken.”