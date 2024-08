Peter Vandenbempt snoeihard voor Domenico Tedesco in zijn analyse

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Vandaag wordt de selectie van de Rode Duivels bekendgemaakt. Een succes voor hemzelf, dat dit nog met Domenico Tedesco is.

Twee maanden na de roemloze aftocht op het EK in Duitsland is het weer Deviltime. Al wordt er op dit moment bij de voetbalbond meer gekeken naar extra-sportieve problemen.

Eentje daarvan is ondertussen opgelost: de evaluatie van Domenico Tedesco na het EK. De Duitser houdt het nodige krediet, al is niet duidelijk hoeveel dat nog is. “Of hij er zonder die roekeloze contractverlenging nog zou zijn, blijft voor eeuwig een vraag”, zegt Peter Vandenbempt aan Het Nieuwsblad.

“Opmerkelijk overigens hoe nagenoeg alle partijen binnen de Bond vandaag niet langer gezegd willen hebben dat ze die aan het begin van het jaar wél nog een goed idee vonden. Soit. Tedesco krijgt de kans om met een redelijk propere lei te herbeginnen.”

Al is dat ook niet helemaal zo, want de kloof tussen de eerste momenten met Tedesco en het EK was gigantisch groot. Volgens Vandenbempt moet Tedesco helemaal terugkeren naar zijn startpositie bij de Rode Duivels.

Krediet van Tedesco bijna op

“Een jonge, ambitieuze coach die open en duidelijk communiceert, met zijn elftal naar energiek en aanvallend voetbal streeft en achteraf de zaken benoemt. Dat was de frisse bries die de Duitser doorheen de nationale ploeg had gejaagd en die iedereen deed geloven in een succesvolle opvolging van de (zogenaamde) Gouden Generatie.”

Het optimisme na de eerste matchen onder Tedesco was gigantisch groot, maar verstomde op het EK helemaal en sloeg zelfs over naar stevige kritiek.

“De coach moet dringend weer krediet opbouwen, de (te) fel bejubelde talenten moeten presteren en met goeie resultaten het geschonden vertrouwen van de teleurgestelde fans herstellen. Het is van moeten.”