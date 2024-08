STVV-coach Lattanzio reageert op geruchten over mogelijk ontslag

Christian Lattanzio staat onder druk bij STVV. Vrijdag kwam het nieuws naar buiten dat hij maar best wint tegen KV Kortrijk, want Felice Mazzu staat klaar om hem op te volgen.

STVV heeft een erg goed seizoen achter de rug, maar coach Thorsten Fink en de meerderheid van de sterkhouders zijn ondertussen andere oorden gaan opzoeken.

De Limburgers behaalden slechts twee punten in vijf wedstrijden, wat niet genoeg is voor het bestuur. Volgens Sudinfo zou Felice Mazzu klaarstaan om Lattanzio op te volgen, moest het zondag tegen KV Kortrijk nog eens mislopen.

De coach van STVV reageerde op de geruchten. "Ik hoor immers al sinds onze eerste match geruchten over opvolgers voor mijn positie. Ik steek er geen energie in, want dat zou ten koste gaan van mijn werk dat broodnodig is voor de ploeg", begint hij volgens Het Belang van Limburg.

"Ook vandaag voelde ik het volste vertrouwen van mijn spelersgroep. Dàt is voor mij belangrijk. Wat naast het veld gezegd wordt, verandert niets aan mijn job die ik moet verderzetten op het grasveld. We boeken elke dag vooruitgang in onze structuur. Defensief en offensief, maar vooral in de balans tussen die twee en meer nog in de omschakeling."

"Als er de volgende dagen boven mijn hoofd dingen beslist worden over mijn positie, heb ik daar toch geen vat op", gaat hij verder. "Ik werk verder met hetgeen ik hier begonnen ben en waarvoor ik vanaf het begin tijd heb gevraagd, om een nieuwe ploeg te bouwen."

"Elke keer opnieuw hoor ik dat we moeten winnen, elke keer opnieuw moet ik herhalen dat er veel jongens vertrokken zijn in de zomer en dat we dus tijd nodig hebben. Natuurlijk willen wij elke week winnen", besluit Lattanzio.