Jesper Fredberg zegt welke rol Anderlecht kan spelen in de Europa League

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

RSC Anderlecht kent zijn tegenstanders in de groepsfase van de Europa League. Porto en Sociedad lijken de te kloppen ploegen, maar ook de rest mag niet onderschat worden.

Bij RSC Anderlecht is CEO Sports Jesper Fredberg bijzonder blij dat de club zich na zeven jaar afwezigheid opnieuw wist te plaatsen voor de Europa League.

“Dit podium is belangrijk voor ons als club, voor onze strategie, voor onze spelers en voor de fans”, vertelt hij op de website van de club. . “We vangen deze fase van de Europa League aan met een zekere mate van respect, maar ook met ambitie om iets te bereiken en het embleem van Anderlecht te vertegenwoordigen in Europa.”

De tegenstanders zijn volgens Fredberg een heel interessante mix. In eigen huis is Porto wellicht de grootste tegenstander. “De thuiswedstrijd tegen Porto, een grote club met een grote traditie, is een mooie affiche, ook voor onze fans.”

Buitenshuis is Sociedad de te kloppen ploeg. “Sociedad op verplaatsing zal een boeiende ervaring zijn, zij hebben de afgelopen seizoenen uitzonderlijk goed gepresteerd en hebben veel spelers afgeleverd voor Spanje op het EK.”

De ambities mogen dan ook duidelijk zijn. “We moeten hieruit concluderen dat er voor ons zeker een rol is weggelegd in de Europa League en we gaan elke wedstrijd aanvatten met gezonde ambities.”