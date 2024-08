OFFICIEEL: Toekomstige Rode Duivel breekt transferrecord en heeft nieuwe club beet

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Arne Engels heeft zijn transfer naar Celtic nu helemaal beet. De 20-jarige Belg kiest trekt voor een recordbedrag naar Schotland.

Er is nog een Belg neergestreken in Schotland. Er waren al geruchten over een transfer van Arne Engels naar Celtic, die erg snel concreet werden.

Nu is de deal ook helemaal rond. Engels maakt de overstap van het Duitse Augsburg naar het Schotse Celtic. Met de transfer is een recordbedrag gemoeid.

Volgens Het Laatste Nieuws gaat het om 13 miljoen euro, dat is nog eens één miljoen euro meer dan eerst gedacht, een record voor Celtic. Augsburg doet zo een ongelooflijk goede zaak.

De Duitse club betaalde anderhalf jaar geleden 100.000 euro aan Club Brugge om de 20-jarige over te nemen. Hij wordt ook nauwlettend in de gaten gehouden door Domenico Tedesco.

De bondscoach had hem op de shortlist gezet voor het EK, maar uiteindelijk ging hij niet mee. Tegen dit tempo lijkt het er echter wel op dat hij binnenkort zijn eerste minuten kan maken...