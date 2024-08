Terwijl Dendoncker op komst is kiest nog een Anderlecht-speler voor buitenlands avontuur

Een drukke dag in het Lotto Park. Terwijl Anderlecht de komst van Leander Dendoncker aan het afronden is, zijn er ook spelers aan het vertrekken.

Zaterdag kondigde Anderlecht het vertrek van Kristian Arnstad al aan. De jonge middenvelder had moeilijkheden met een vaste basispion te worden en maakte de overstap naar Aarhus.

Maar er is nog meer nieuws op uitgaand vlak. Volgens transferexpert Sacha Tavolieri heeft Luca Monticelli een vierjarig contract getekend bij Hellas Verona.

Hij zal er met de A-kern meetrainen, maar nog wel wedstrijden afwerken bij de beloften. Monticelli maakte in 2019 de overstap van de jeugd van Standard naar de jeugd van Anderlecht.

De 19-jarige aanvaller speelde in totaal 41 wedstrijden bij de RSCA Futures, waarin hij drie keer kon scoren. Hij mocht ook twee keer bij de A-kern op het veld.

🇧🇪Comme révélé hier soir, Luca Monticelli a signé un contrat de 4 ans avec l'Hellas Verone et devrait s'entraîner avec l'équipe A et jouer les matches avec la Primavera de l'#HVFC. Monticelli est attendu à Vérone pour mardi, au plus tard. #mercato #JPL pic.twitter.com/hQ2ZMl31hz