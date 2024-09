Engelse international tekent bij grote rivaal van Manchester United

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Chelsea heeft officieel de komst van Jadon Sancho bevestigd. De 23-jarige vleugelaanvaller komt op huurbasis over van Manchester United.

De Engelsman kwam in 2021 voor 85 miljoen euro over van Borussia Dortmund. Bij Manchester United wist Sancho zijn stempel niet volledig te drukken. Ook al kwam hij 83 keer in actie voor United.

De relatie tussen Sancho en Ten Hag verslechterde en leidde uiteindelijk tot een conflict, wat ertoe bijdroeg dat de Engelse aanvaller niet langer in de plannen van de Nederlander paste.

Begin 2023 werd Sancho daarom tijdelijk teruggestuurd naar zijn oude club Borussia Dortmund, waar hij enige tijd doorbracht op huurbasis. Sancho’s prestaties in Duitsland bleven niet onopgemerkt. Dortmund toonde meteen interesse in hun voormalige sterspeler, maar de vraagprijs van United bleek te hoog.

Chelsea zag de situatie rond Sancho als een kans om een extra aanvaller aan hun selectie toe te voegen. De Londense club besloot om de vleugelspeler tijdelijk vast te leggen, met de verplichting om hem aan het einde van het seizoen definitief over te nemen.

De Engelsman heeft volgens Transfermarkt een transferwaarde van 30 miljoen euro. In Londen tekende hij een contract tot 2025 dat mogelijk nog verlengd zou worden.