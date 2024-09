Foutje Bolat kost Westerlo punt en een teleurstellende 1 op 9: "Er is niets aan de hand"

Westerlo leek vrijdagavond op weg naar een puntendeling in de Cegeka Arena. Maar tien minuten voor het einde loste Sinan Bolat een voorzet en kon Genk alsnog de winnende treffer scoren.

"Het was een match met weinig kansen. Genk kwam er enkele keren door, ook enkele keren offside. Het is jammer dat we geen punt konden meenemen uit Genk", reageerde de Westerlo-doelman na afloop.

Bolat ging niet vrijuit bij het enidige doelpunt uit de partij. Genk mocht een vrijschop nemen aan de rand van de grote rechthoek. Het werd bal die de doelman kon pakken, maar hij loste het leer en de Genkse goal volgde.

"Ik denk dat ik goed in de wedstrijd zat. Het is jammer dat ik die bal loste, daarna pakte ik de bal nog. Het is jammer dat we niet scherp genoeg waren op die tweede bal, maar het begint bij mij. Ik ga me niet wegsteken."

De indrukwekkende 9 op 9 waarmee de Kemphanen aan het seizoen begonnen wordt nu gevolgd door een teleurstellende 1 op 9. Zo is het geweldige gevoel toch een beetje weggeëbd voor de interlandbreak.

"Er is niets aan de hand. We hebben nu een interlandbreak en dat is goed voor ons om alles eens op een rijtje te zetten. We zijn goed aan het seizoen begonnen en we voetballen goed, het is gewoon jammer dat we geen punt mee naar huis pakken", besluit Bolat.