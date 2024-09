Iedereen in katzwijm: Romelu Lukaku wordt met lof overladen na heerlijk debuut

Romelu Lukaku heeft zijn debuut bij Napoli niet gemist, zoveel is duidelijk. En dus viel iedereen collectief in katzwijm voor Big Rom. Ook op de sociale media kreeg hij bijzonder veel lof van de supporters.

Romelu Lukaku speelde zaterdagavond zijn eerste minuten in het shirt van Napoli. De Rode Duivel was meteen beslissend en scoorde de gelijkmaker in de 2-1 overwinning.

Big Rom werd pas op donderdag officieel voorgesteld bij Napoli. Twee dagen later mocht hij op de bank starten voor de wedstrijd tegen Parma en dat na een lange en moeilijke transferzomer.

Lukaku met belangrijke gelijkmaker

Toch maakte hij dus meteen indruk en heeft hij zijn integratie en debuut zeker niet gemist, met een knap doelpunt tot gevolg in een belangrijke overwinning voor de Zuid-Italianen.

© photonews

Wie anders dan 'Big Rom' knalde in minuut 92 de gelijkmaker tegen de netten? In minuut 96 was het Zambo Anguissa die het leer staalhard binnen kon koppen: 2-1 en een belangrijke driepunter om aan het seizoen te beginnen.

Ook op de sociale media was er veel lof voor de Belg, die zich zo meteen in de harten van de supporters lijkt te hebben gespeeld. We geven jullie graag een bloemlezing mee van een aantal zeer mooie reacties.

Lukaku sous Conte c’est R9 ou quoi — Bak’s🌴 (@cbacca269) August 31, 2024

It's clearer now to the world and football lovers why Conte loves Lukaku...

Naples will have to love that man.

Lukaku justified❤️💯 — ᴬ ᴳᵁᴺᴺᴱɌ ᵑᵃᵐᵉᵈ Bafa (@bafarvin) August 31, 2024

Life goals: find someone who gets the best out of you like Conte gets the best out of Lukaku. — Nima Tavallaey Roodsari (@NimaTavRood) August 31, 2024

Lukaku and Conte have a bond. — PrinceCFC (@PrinceD81292144) September 1, 2024

Lukaku under Conte is just different man. Idk how he does it. https://t.co/bwPUSMJxXs — Alex Heynes (@AzpiChristiRudi) August 31, 2024