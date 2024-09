KMSK Deinze op kop in de Challenger Pro League, Jong Genk geeft voorsprong nog helemaal uit handen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De Challenger Pro League heeft met KMSK Deinze een nieuwe leider. Jong Genk ging onderuit in eigen huis tegen Francs Borains.

Speeldag drie van de Challenger Pro League ging dit weekend door. KMSK Deinze kon winnen van Lierse, waardoor het op kop komt te staan in 1B.

Deinze was de betere ploeg, maar Lierse gaf zich absoluut niet makkelijk gewonnen. Pas in minuut 88 kon uitgerekend Thibaut Van Acker het winnende doelpunt scoren.

Van Acker maakte deze zomer de overstap van Lierse naar Deinze, hij weet dus ondertussen hoe het voelt om op het Lisp te scoren...

Jong Genk verloor op zijn beurt met 1-2 van Francs Borains. De thuisploeg kwam vlak voor rust op voorsprong na een doelpunt van Robin Mirisola. In de tweede helft ging Francs Borains erop en erover.

In minuut 75 kon Mondy Prunier de gelijkmaker scoren en nog geen vijf minuten later was het opnieuw prijs. Alessio Curci maakte de 1-2 en besliste daar uiteindelijk ook de wedstrijd mee.