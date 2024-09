Rode Duivel verlengt contract bij zijn club en blijft langer voetballen in Duitsland

Aster Vranckx blijft voorlopig bij VfL Wolfsburg. Zoals eerder bekend werd gemaakt, heeft de club officieel bevestigd dat de Belgische middenvelder zijn verblijf in Duitsland voortzet. De officiële communicatie werd zojuist gepost door de club.

De 21-jarige middenvelder genoot zijn jeugdopleiding bij KV Mechelen waar hij ook zijn debuut maakte voor de eerste ploeg. Bij Malinwa speelde Vranckx 47 wedstrijden en wist hij vijf keer te scoren.

En die statistieken zagen ze ook bij Wolfsburg. De Duitse club besloot om in 2021 dan ook te kopen voor acht miljoen euro.

Na een huurperiode bij AC Milan keerde de Rode Duivel vorige zomer terug naar Wolfsburg. Hij kwam al 55 keer in actie voor de Wolven.

Ondanks interesse vanuit Aston Villa blijft Vranckx nu toch bij Wolfsburg. Volgens Transfermarkt heeft de middenvelder een transferwaarde van twaalf miljoen euro.

✅🟢🐺 As revealed on 25th August, Aster #Vranckx stays in #VfLWolfsburg. 💬🇧🇪 Official communication just posted. #WOB #DiablesRouges Bundesliga?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Bundesliga pic.twitter.com/HnQNF62b05 https://t.co/RjyOaNjsAR