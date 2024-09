Amateurclubs hebben één bepaalde angst om aanstelling van Vincent Mannaert te ondersteunen

De Belgische voetbalbond verkeert nog steeds in een roerige periode, met het ontslag van CEO Piet Vandendriessche als recentste ontwikkeling. Alle ogen zijn nu gericht op Vincent Mannaert, de voormalige CEO van Club Brugge, als mogelijke opvolger.

Toch is er nog geen beslissing genomen, en er wordt pas rond half september duidelijkheid verwacht na een vergadering van de raad van bestuur, weet De Standaard. Deze raad bepaalt welke procedure zal worden gevolgd voor de aanstelling van een nieuwe CEO, of dat er direct een opvolger wordt aangeduid.

Hoewel er al verschillende spontane sollicitaties zijn binnengekomen bij de voetbalbond, is er geen officiële kandidatuur van Mannaert. Hij is wel informeel benaderd over een mogelijke interesse in de functie.

De vertegenwoordigers van de profclubs binnen de raad van bestuur staan positief tegenover Mannaert als nieuwe CEO, maar het is onduidelijk hoe de amateurs en onafhankelijken hierover denken. Zij stemden wel in met het ontslag van Vandendriessche, maar hebben hun standpunt over Mannaert nog niet kenbaar gemaakt.

Mannaert zelf heeft aangegeven geen kandidaat te zijn en wil eerst inhoudelijke gesprekken voeren over de toekomst van het Belgische voetbal. Zijn focus ligt daarbij op het sportieve beleid, opgesplitst in de zorg voor de nationale ploegen, zoals de Rode Duivels en de Red Flames, en de maatschappelijke rol van de bond, waaronder het amateurvoetbal valt.

Er zijn echter zorgen vanuit het amateurvoetbal over Mannaerts mogelijke benoeming. Sommige vertegenwoordigers vrezen dat hij, gezien zijn achtergrond als CEO van een profclub, vooral de belangen van de profclubs zal dienen.

Aan de andere kant zijn er amateurs die hem waarderen vanwege zijn voetbalkennis en ervaring, die deels in het amateurvoetbal ligt.