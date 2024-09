Didier Lamkel Zé doet het weer! 14 dagen nadat hij officieel werd voorgesteld, tekent hij doodleuk... bij een andere club

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Je kan het niet meer bijhouden, de fratsen die Didier Lamkel Zé allemaal op zijn kerfstok staan heeft. Op 16 augustus tekende de Kameroenese spits bij Sakaryaspor. Vandaag werd hij voorgesteld bij... Karamgürük.

Didier Lamkel Zé heeft zijn contract met Sakaryaspor al na een paar dagen opgezegd. De Kameroense vleugelspeler heeft een overeenkomst bereikt met Fatih Karagümrük. Minder dan twee weken na zijn ondertekening heeft Lamkel Zé zijn contract met Sakaryaspor al beëindigd.

De Kameroense aanvaller heeft een akkoord bereikt met Fatih Karagümrük, een club uit de tweede divisie in Turkije. De Ontembare Leeuw beëindigde zijn contract met Sakaryaspor wegens niet-betaling van vergoedingen en premies.

De Kameroense international, die zonder contract zat sinds zijn verbintenis met Hatayspor afliep, keert hiermee terug naar Turkije.

—-Karagümrük Özel—





TFF 1. Ligin iddialı ekiplerinden Karagümrük, transferde ses getirecek bir hamle yaptı ve Sakaryaspor ile sözleşme feshi yapan Kamerunlu hücum oyuncusu Lamkel Ze ile anlaşmaya vardı.



Aynı zamanda Kamerun Milli Takımı'nın oyuncusu

Lamkel Zé, die in totaal bij 12 clubs heeft gespeeld, heeft onder andere ervaring opgedaan in de Franse Ligue 1 (Metz, Lille), de Belgische Pro League (Antwerp en Kortrijk), en zelfs in Marokko (Wydad Casablanca).

Wedden dat we het laatste over hem nog niet gehoord hebben? We zijn vandaag 3 september, dat kan nu wel dat er bij een Turkse club het geld nu nog niet op de rekening staat...