Heeft KAA Gent een grote fout gemaakt? "Mocht Hein Vanhaezebrouck er nog trainer zijn, dan was er echt nog een kans dat ik gebleven was"

Jorthy Mokio speelt sinds het begin van deze zomer bij Ajax. Daar maakte hij onlangs ook zijn debuut bij de A-ploeg.

Jorty Mokio werd afgelopen seizoen al gezien als een van de grootste Belgische talenten. Niet onlogisch dat Hein Vanhaezebrouck hem al kansen gaf bij de A-ploeg van KAA Gent.

De Buffalo's wilden het 16-jarige talent houden, maar Mokio trok uiteindelijk naar Ajax. Het gaat daar helemaal niet slecht met hem. Tijdens een wedstrijd uit de voorrondes van de Europa League mocht hij invallen en zijn debuut maken.

"In het begin was ik wat zenuwachtig", vertelde hij bij Het Laatste Nieuws. "Maar nadat het besef was ingedaald, ging het goed. Het gaf een mooi gevoel. Mijn ouders zaten in de tribune en hebben een traantje gelaten."

Hij liet zich ook nog eens uit over zijn vertrek bij KAA Gent. "Afscheid nemen van Gent was moeilijk. Dat Hein Vanhaezebrouck er niet meer zat, maakte wel een verschil."

"Ik voelde me goed bij hem. Mocht hij nog trainer zijn bij Gent, dan was er echt nog een kans dat ik gebleven was", besluit hij. Maar de toenmalige coach van Gent zou niet zijn betrokken geweest bij de onderhandelingen...