Emotionele zondag voor Glenn Claes: 'Bekervoetbal en persoonlijke zorgen'

Na een teleurstellende competitienederlaag tegen Deinze staat Lierse zondag voor een belangrijke bekermatch tegen Houtvenne. Een overwinning opent de weg naar een duel met een eersteklasser.

Glenn Claes van Lierse beleeft een emotionele periode. Niet alleen vecht hij voor een basisplaats, maar kort na de wedstrijd moet zijn zoon Lewis opnieuw geopereerd worden.

In een gesprek met de Gazet van Antwerpen benadrukt Claes het belang van deze bekerwedstrijd. “Het is de laatste stap naar een afspraak met een eersteklasser. En verliezen is taboe. Dat zijn de spelregels zondag op het Lisp.”

“Ik heb geleerd dat bekervoetbal geen exacte wetenschap is. Alles is mogelijk. Voor mij staat de waarde van de match zondag gelijk aan een competitiewedstrijd. Alleen is er deze keer geen weg terug."

De 30-jarige Lierenaar ziet het voetbalveld als een uitlaatklep en wil zich na een goede voorbereiding bewijzen. Hoewel hij eerder te horen kreeg dat hij de club mocht verlaten, besloot hij bij Lierse te blijven om zijn plek in de ploeg te verdedigen.

Naast het sportieve aspect speelt er voor Claes ook een persoonlijke uitdaging. Zijn zoon Lewis moet later op de dag geopereerd worden. Zondag belooft een zware dag te worden voor de middenvelder, zowel sportief als persoonlijk.