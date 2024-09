Alexis Flips neemt afscheid van Anderlecht-fans en ploegmaats: "Zij zagen tenminste wel mijn potentieel"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Anderlecht vond op het nippertje nog een oplossing voor Alexis Flips. De aanvallender middenvelder wordt tot aan het einde van het seizoen uitgeleend aan Charleroi.

Anderlecht haalde Alexis Flips afgelopen zomer binnen. Hij had indruk gemaakt bij het Franse Stade Reims en kon zo een transfer versieren naar de Brusselse club.

Er werd wel wat verwacht van de Fransman bij paars-wit, maar uiteindelijk werd het bijzonder moeilijk voor hem om te bevestigen. Zo werd hij al best snel naar de kant geschoven.

Begin februari besloot Anderlecht om het aan het Turkse Ankaragücü te verhuren. Flips hoopte om dit seizoen meer indruk te maken, maar hij kreeg de kansen niet.

Charleroi bood een oplossing: Flips wordt tot het einde van dit seizoen uitgeleend aan de Carolo's. Hij nam zaterdag via Instagram afscheid van de Anderlecht-fans.

"Bedankt aan de supporters van Anderlecht om tot het einde in mij te geloven. Helaas zal het niet bij jullie zijn dat ik al mijn potentieel kan tonen, ik had jullie zo graag laten trillen in het mooie Lotto Park."

"Bedankt aan mijn teamgenoten om me van harte welkom te heten! Ik heb nieuwe vrienden gemaakt, daar ben ik heel blij mee... Zij zagen tenminste mijn potentieel tijdens de trainingen. Ik wens jullie een heel goed seizoen, tot snel", klonk het nog.