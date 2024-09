Frankrijk verliest thuis pijnlijk van Italië, maar Marc Degryse waarschuwt Rode Duivels voor Fransen

België boekte gisteren hun eerste overwinning in de Nations League met een 3-1 zege op Israël. Maandag staat echter een zware uitwedstrijd op het programma: een confrontatie met Frankrijk. VTM-analisten Jan Mulder, Nicolas Lombaerts en Marc Degryse blikken vooruit op deze belangrijke wedstrijd.

De ontmoeting met Frankrijk biedt de Rode Duivels een kans om eindelijk revanche te nemen. In eerdere ontmoetingen werden de Belgische spelers uitgeschakeld door de Fransen in de halve finale van het WK 2018, de halve finale van de Nations League 2021 en in de achtste finale van het EK in Duitsland.

Frankrijk verloor gisteren pijnlijk met 1-3 van Italië. Volgens analist Jan Mulder kan dit mogelijk een voordeel zijn voor België. Het wijst erop dat België een kans heeft om te winnen.

Ook voormalige Rode Duivel Nicolas Lombaerts ziet de wedstrijd tegen Frankrijk goed komen. Volgens hem hebben de Fransen een defensief probleem.

Toch waarschuwt Marc Degryse dat de Franse nederlaag niet per se goed nieuws betekent voor België. “Ze gaan op vier dagen toch geen twee keer achter elkaar thuis verliezen? Ze zullen zeker willen reageren,” vreest Degryse.

België zal moeten zorgen voor een sterke prestatie om hun kansen in de Nations League te verbeteren, vooral tegen een waarschijnlijk gemotiveerd Frankrijk, besluiten de analisten.