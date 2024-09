Jérémy Doku laat zich uit over invalbeurt van Julien Duranville bij de Rode Duivels

De Rode Duivels werden in de eerste helft van de wedstrijd tegen Israël onder druk gezet voordat ze de overhand kregen. Jérémy Doku was tevreden over de algehele prestatie en analyseerde de eerste invalbeurt van Julien Duranville bij de A-ploeg.

Het was geen groot België, maar toch hebben ze gedaan wat moest tegen Israël. Aan de microfoon van de RTBF, na de wedstrijd, was Jérémy Doku tevreden over de algemene prestatie, maar zich bewust van het feit dat er nog veel werk te doen is.

"De eerste helft was moeilijker. We verloren te veel ballen. We slaagden erin om enkele kansen te creëren, maar de Israëli's speelden heel laag en het was niet gemakkelijk. Het was veel beter in de tweede helft, we creëerden veel meer kansen. Het belangrijkste was om de drie punten te pakken, en dat is gelukt."

De tweede helft, en vooral de eerste vijftien minuten daarvan, waren veel beter. De Rode Duivels versnelden, deden de tegenstander pijn, scoorden twee doelpunten en zagen Openda de kans op 4-1 missen vanaf de strafschopstip.

"We hebben onze verbeterpunten goed geanalyseerd, en we weten dat we nog meer hadden kunnen scoren. Dit is een aandachtspunt, want we moeten in staat zijn om wedstrijden te beslissen. Tijdens het EK hadden we veel kansen die we niet benutten, en daar moeten we voor oppassen."

Op zijn gebruikelijke linkerflank startte Jérémy Doku en zag hij Julien Duranville hem vervangen voor de laatste twintig minuten. De speler van Borussia Dortmund had een goede invalbeurt, met een prachtige actie die gemakkelijk tot een vierde doelpunt had kunnen leiden.

"Ik ben erg blij voor hem. Hij is nog jong, hij zal veel leren en ik denk dat hij veel interlands zal spelen. We moeten hem tijd geven, maar we hebben zijn persoonlijkheid al gezien, hij probeerde veel dingen. Dat is wat we verwachten van een vleugelspeler", concludeerde Doku.