Rode Duivels ruiken hun kans: opvallend 'weinig' Franse supporters in het stadion voor derby

Frankrijk zal maandagavond de Rode Duivels ontvangen in het Groupama Stadium in Lyon. De Zuiderburen zullen wel met heel wat minder supporters naar het stadion trekken dan anders...

Een wedstrijd als Frankrijk-België is altijd eentje om naar uit te kijken. De laatste paar keer liep het steeds slecht af voor de Rode Duivels. Vooral de confrontaties op het WK 2018 (1-0 nederlaag) en het EK 2024 (1-0 nederlaag) vielen zwaar.

De Rode Duivels hebben dus wel wat recht te zetten tegen de Fransen. Het kan goed zijn dat dit het moment is om 'Les Blues' pijn te doen. Niet alles loopt zoals het hoort daar...

Er was onvrede van de fans na de 1-3 nederlaag tegen Italië, de bondscoach krijgt heel wat kritiek net zoals Kylian Mbappé die zelfs niet in de basis wordt verwacht.

En op veel steun van de fans zullen ze ook niet kunnen rekenen. De maximumcapaciteit van het stadion in Lyon is ongeveer 59.000. Bij eerdere interlands in dat stadion zat het telkens bijna vol.

Volgens Le Parisien zullen er deze keer 'slechts' 50.000 supporters zijn, opvallend weinig voor een derby tegen België toch. Hier zijn ook verschillende verklaringen voor. De ticketprijzen zijn best duur, de prestaties zijn niet wat ze moeten zijn en het is overigens 'maar' de Nations League. En dat allemaal na de Olympische Spelen in Frankrijk...