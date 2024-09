Club Brugge verliest sterkhouder met onmiddellijke ingang: 'Onyedika heeft akkoord met Turkse topclub én vraagt blauw-zwart om mee te werken'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De transfermarkt in België is gesloten, maar Club Brugge gaat alsnog een sterkhouder verliezen. Raphael Onyedika is op weg naar Galatasaray SK.

Raphael Onyedika heeft hoogstwaarschijnlijk zijn laatste wedstrijd voor Club Brugge gespeeld. De 23-jarige Nigeriaan gaat een transfer maken. Het is Sacha Tavolieri die met het nieuws op de proppen komt. Onyedika heeft een mondeling akkoord met Galatasaray. Er ligt in Istanboel een contract voor vijf seizoenen klaar. Cim Bom Bom heeft al een eerste bod uitgebracht, maar dat werd geweigerd door blauw-zwart. Al is de transfer daarmee niét van de baan. Onyedika heeft het blauw-zwarte bestuur zelf gevraagd om de onderhandelingen te hervatten. Hij wil dat er een akkoord wordt gesloten en dat de transfer kan doorgaan. Wat is de marktwaarde van Raphael Onyedika? Transfermarkt schat de marktwaarde van de middenvelder op tien miljoen euro. Dat zal echter niet genoeg zijn om hem weg te halen in het Jan Breydelstadion.