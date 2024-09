We hebben het interview gevonden waar De Bruyne (nog steeds) spijt van heeft: Dit zei KDB als 21-jarige jonkie over zijn ploegmaats bij Genk

Kevin De Bruyne was na de wedstrijd tussen Frankrijk en België snoeihard voor zijn Belgische ploegmaats. De aanvoerder van de Rode Duivels was niet aan zijn proefstuk toe. We hebben dan ook een interview gevonden waar hij nog steeds spijt van heeft.

Het talent van Kevin De Bruyne én zijn status als een briljante middenvelder zijn onbetwistbaar. Maar het is ook geweten dat zijn persoonlijkheid verdeeldheid kan zaaien. De sterspeler van Manchester City staat bekend om zijn nukkige houding, zowel op het veld als tegenover de pers. Op 33-jarige leeftijd zal hij niet meer veranderen.

Zijn uitschuiver afgelopen maandag in het Groupama Stadium van Olympique Lyonnais was echter redelijk beheerst. De aanvoerder had een boodschap over te brengen én dat heeft hij gedaan. Met de toevoeging: "Ik zal niet alles zeggen wat ik tegen de media te zeggen heb, dat heb ik al op 18-jarige leeftijd bij Genk gedaan en die fout zal ik niet meer maken".

© photonews

Natuurlijk vroegen we ons af op welk incident Kevin De Bruyne doelde? En we kwamen telkens uit op dezelfde gebeurtenis. Enig verschil: de middenvelder - hij voetbalde op dat moment nog voor KRC Genk - was 21 jaar en geen 18. Al zijn we er wél zeker van dat hij onderstaande uitspraken bedoelde.

Sommige van mijn ploegmaats hebben geen zin meer om te voetballen

We schrijven februari 2012 tegen en KRC Genk ging de rust in met een 0-1-achterstand tegen Sporting Lokeren. "Sommige van mijn ploegmaats hebben geen zin meer om te voetballen", aldus De Bruyne tijdens de rust voor de camera van Telenet.

"Ik schaam me voor hen. We zouden moeten doorgaan met degenen die echt willen spelen", aldus de 21-jarige KDB. "Het publiek floot bij elke slechte bal die ik gaf. Maar ik weet niet waar ze me op konden wijzen. Ik heb wel alles geprobeerd."

"Ik weet niet wat mijn teamgenoten hopen te bereiken op deze manier", eindigde De Bruyne zijn woorden. "Maar dat moet veranderen. Op deze manier lukt het niet. We gaan beter door met de spelers die wél nog willen voetballen."