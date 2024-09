Vrancken vertelt wat hij ertegen zei: "Heb een lang gesprek met hem gehad"

KAA Gent speelt zondag tegen KV Mechelen. Het is uitkijken hoe het ondertussen met Andri Gudjohnsen gaat.

De interlandbreak heeft voor veel ploegen en spelers wellicht deugd gedaan. Dat zal zeker het geval zijn voor Andri Gudjohnsen. Hij kreeg het Gentse publiek over zich na een gemiste strafschop.

“Ik heb niet meer over die penalty gesproken. Uiteindelijk nam hij zijn verantwoordelijkheid”, zegt Wouter Vrancken aan Het Laatste Nieuws. “Die bal was niet goed getrapt, maar op die fase ben ik niet teruggekomen.”

De twee zaten wel samen. “Ik heb wel individueel een lang gesprek gehad met hem. Mijn geloof in Andri is nog altijd heel groot. Het is een spits. Hij wil goals maken en als het niet lukt of als hij niet in die positie komt, is dat uiteraard frustrerend.”

De kritiek van de fans is groot en dat is niet alleen op Gudjohnsen. Dat het nog niet meteen loopt, is vooral voor hem heel erg, erger dan voor ons of voor onze fans. Het belangrijkste voor hem is dat hij de spelvreugde terugvindt. Zo zal hij terug de vrijheid hebben om zijn ding te doen.”

Vrancken is overtuigd dat de IJslander zal slagen bij KAA Gent, liefst zo snel mogelijk. “Je weet hoe dat gaat met spitsen, plots kunnen ze vertrokken zijn. Met de volledige technische staf hebben we het volste vertrouwen in hem. Dat heb ik hem ook gezegd.”