Grote zorgen om Jan Vertonghen bij Anderlecht: dit is er aan de hand

Jan Vertonghen moet de deadline van zijn terugkeer opnieuw opschuiven. Morgen tegen Westerlo zal hij er nog altijd niet bij zijn, want de achillespezen zijn nog niet genezen. Een delicate blessure...

Vertonghen kampt al vijf weken met irritaties aan beide achillespezen en mist opnieuw een wedstrijd, dit keer tegen Westerlo. Hoewel hij oorspronkelijk hoopte terug te keren tegen Union en later mikte op de wedstrijd na de interlandbreak, blijft zijn blessure opspelen.

Zoals woensdag al gemeld heeft Vertonghen nog niet met de groep getraind en beperkt zich tot individuele sessies. Vertonghen heeft een ontsteking en dat komt wel vaker voor bij oudere spelers omdat de elastisicteit van de pees afneemt met de jaren.

Een snelle terugkeer kan riskant zijn, aangezien een gescheurde achillespees vaak voorafgegaan wordt door een irritatie of ontsteking. Daarom is het essentieel om de blessure goed te laten genezen voordat hij weer volledig aan de slag gaat.

Het gaat waarschijnlijk over een overbelasting die enkel met tijd en zorg kan genezen. Het herstelproces kan langdurig en frustrerend zijn. Er is momenteel geen sprake is van een operatie, want dat zou betekenen dat hij maanden out is.

Voor nu blijft het onduidelijk wanneer Vertonghen weer fit genoeg zal zijn om het veld op te stappen. Een gemis voor Anderlecht, maar ze zullen geen risico nemen met hun kapitein.