12 op 12, leider, gewonnen bij Cercle, maar Thorsten Fink is niet blij: "Ik heb de hele match zitten zweten"

KRC Genk kan met vertrouwen naar Anderlecht dinsdag. In Jan Breydel pakten ze hun vierde zege op rij en daarmee staan ze nu samen met Club Brugge bovenaan. Thorsten Fink is echter nog geen tevreden coach.

Fink was natuurlijk wel blij met de zege, maar de manier waarop die tot stand kwam, was niet naar de zin van de perfectionistische Duitser. "Het is voor mij de eerste keer dat ik Cercle Brugge versla als coach, en dat voelt goed. Cercle is een solide team waar ik eigenlijk liever niet tegen speel", vertelde hij achteraf.

"Ze hebben het afgelopen jaar iets indrukwekkends neergezet. Maar wij hebben vandaag onze sterke punten laten zien, vooral in de diepte. Met spelers als Sor, Steuckers, Karetsas en Arokodare hebben we een geweldige mix van snelheid, inzicht en afwerking. Dat is iets om te vieren!"

En dan kwamen de negatieve punten. "Maar we hebben ook twee doelpunten geïncasseerd uit stilstaande fases," merkt Fink op met een kritische noot. "Dat vond ik minder fijn. We hadden zelf ook meer moeten scoren."

Genk had een hele resem kansen, genoeg om zes of zeven keer te scoren, zoals zijn collega Miro Muslic aangaf. "Ik heb de hele wedstrijd zitten zweten op de bank, en ik zweet niet graag. Vooral niet als het eigenlijk niet nodig was."

"Voor nu staan we even bovenaan, maar in dit stadium van de competitie zegt dat niet zoveel. Toch geeft het ons vertrouwen. Alles wijst in de goede richting. We zijn gretig. Dinsdag tegen Anderlecht hebben we weer de kans om ons te bewijzen en een statement te maken," besloot de Duitse coach.