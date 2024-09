📷 'Geen goed nieuws over Saelemaekers, maar andere Belg steelt de show tegen AS Roma'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Vanmiddag speelde Genoa tegen AS Roma. Op de vierde speeldag in de Serie A eindigde het duel op een 1-1-gelijkspel.

As Roma kwam via Artem Dovbyk op voorsprong, maar Alexis Saelemaekers viel voor de bezoekers in de 47ste minuut geblesseerd uit. Hij werd van het veld geholpen.

Hij stond na een contact snel weer op, maar moest toch weer gaan zitten en klaagde van pijn aan de enkel. Hij werd vervangen door Mario Hermoso.

Aan de andere kant eindigde de wedstrijd dan weer met een positieve noot voor Koni De Winter. Onze landgenoot maakte in de slotseconden de gelijkmaker.

Opvallend, want De Winter moest vorige week nog geblesseerd forfait geven voor de interlandbreak met de nationale ploeg, maar was nu wel weer fit.

De Winter scoorde met het hoofd, op aangeven van Vitinha. Een ferme opsteker voor onze landgenoot, precies wat hij nodig had.