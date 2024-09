Na 1 op 18: Sportieve baas Beerschot komt met klare taal richting Dirk Kuyt

Beerschot heeft het bijzonder moeilijk na de promotie. In zes wedstrijden werd amper één puntje gescoord door Dirk Kuyt en co.

Beerschot heeft deze zomer een aardig bedrag binnengekregen voor uitgaande transfers. Simion Michez trok naar Slavia Praag en werd meteen een transferrecord voor de club.

Dat bevestigt sportief directeur Benjamin Ehresmann van Beerschot. “Voor alle duidelijkheid: hij moest niet weg. We hebben verschillende voorstellen voor hem geweigerd”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.

De transfer is volgens Ehresmann een kantelpunt. “Beerschot is voor de buitenwereld vanaf nu een serieuze club waar jonge spelers zich kunnen ontwikkelen en voor veel geld kunnen doorverkocht worden. Dat lijkt me een gezond businessmodel.”

Al kan je het ook anders bekijken en het zien als een kantelpunt richting degradatie. “We zijn er rotsvast van overtuigd dat we niet zullen zakken. Je zou na een 1 op 18 kunnen panikeren, maar als je naar de achterliggende data kijkt hadden we al minstens drie punten meer moeten hebben.”

De trainer staat ook niet ter discussie. “Ik heb nog geen seconde overwogen om Kuyt te ontslaan. Waarom zou ik? We geloven in Kuyt en we geloven in deze spelersgroep. Als je succesvol wil zijn in het profvoetbal, moet je standvastig zijn.”