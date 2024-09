🎥 Wat een heerlijke beelden van Dries Mertens en zijn zoontje Ciro

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Galatasaray won met 5-0 van Rizespor. Veel meer nog dan de uitslag en de prestatie van Dries Mertens waren het de beelden van zoontje Ciro die scoorden.

Rizespor is geen sportieve hoogvlieger in de Turkse competitie. De aandacht ging tijdens de wedstrijd dan ook al vlug naar Kat Kerkhofs en zoontje Ciro in de tribunes.

Nochtans was Dries Mertens ook goed bezig op het veld. Hij scoorde het vierde doelpunt van de wedstrijd voor zijn Turkse werkgever. Niets dan lachende gezichten dan ook, zeker na de match.

Kat en Ciro waren eerst in de tribunes aan het dansen, daarna ging de kleine met Dries mee het veld op en ook daar kwamen danspasjes aan te pas.

De heerlijke beelden van Dries Mertens en zijn zoontje Ciro kan je in het filmpje hieronder allemaal bekijken. Genieten, voor onze landgenoot.

Volgende week staat de topper tegen aartsrivaal Fenerbahce op de agenda. Het is nu al uitkijken of er dan ook vrolijk gedanst zal kunnen worden.