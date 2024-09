Club Brugge-coach Nicky Hayen kijkt enorm uit naar zijn Champions League-debuut tegen Borussia Dortmund: "Er zijn mogelijkheden"

Club Brugge zal woensdag zijn eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen spelen tegen Borussia Dortmund. Coach Nicky Hayen kijkt er enorm naar uit.

Club Brugge doet dit seizoen als enige Belgische club mee aan de Champions League. Op woensdag gaat het echte werk van start, want dan komt Borussia Dortmund over de vloer.

Voor coach Nicky Hayen wordt het zijn debuut in de Champions League. "Kippenvel? Voor de match misschien wel, want dit is een droom", begon hij bij Het Laatste Nieuws.

"Ik speelde ooit een match vriendschappelijk tegen PSG. De beleving ervoor is enorm. Maar eens het fluitsignaal concentreer je je op wat er op de grasmat gebeurt. Dat zal morgen niet anders zijn. Dan gaat de focus op de match", gaat hij verder.

Met de nieuwe CL zal het er vanaf dit seizoen heel wat anders uitzien. "Acht matchen om ons doel, die tussenronde halen, te bereiken. We moeten morgen geen punten pakken, willen wel", gaat Hayen verder.

Dortmund stond enkele maanden geleden nog in de Champions League-finale tegen Real Madrid. Die werd uiteindelijk verloren. Toch ziet Hayen kansen tegen de finalist van vorige editie.

"Uiteraard geloven we in onze kansen. Er zijn mogelijkheden. Al zullen we boven onszelf moeten uitstijgen. Met een beetje geluk kent Dortmund een mindere dag. Dan is het aan ons om daarvan te profiteren", besluit de coach.