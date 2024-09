Hein straks bonscoach? Vanhaezebrouck antwoordt op de vraag die iedereen zich stelt

Domenico Tedesco kreeg de laatste tijd al heel wat kritiek over zijn prestaties als bondscoach bij de Rode Duivels. Een mogelijke opvolger die bij de fans vaak wordt genoemd is Hein Vanhaezebrouck.

België bevindt zich in een kleine crisis. Na een vrij teleurstellend EK, leverden de Rode Duivels opnieuw een verontrustende prestatie tegen Frankrijk in de Nations League onlangs.

De naam van Hein Vanhaezebrouck werd, vooral door fans, al vaak genoemd om de eventuele opvolger van Tedesco te worden. Bij de podcast MIDMID sprak hij over het onderwerp.

"Ja, dat hoor je overal. Maar het doet er niet toe eigenlijk", begint hij. "Je wil een job waarvan je denkt: daar kan ik mijn dingen in kwijt, ik kan daar iets toevoegen en de groep iets bijbrengen."

"En dat is het. Dan probeer je daar het maximale uit te halen en ervoor te zorgen dat iedereen tevreden is. Mijn grootste doel is altijd de mensen in het stadion blij te maken", antwoordde Vanhaezebrouck uiteindelijk.

Een nogal ontwijkend antwoord, maar waaruit blijkt dat hij de deur niet definitief sluit. Zouden we de ex-coach van Anderlecht en KAA Gent ooit nog als bondscoach zien?