Machtsvacuüm bij KBVB baart zorgen, bond denkt aan tijdelijke oplossing na afhaken Mannaert

Vincent Mannaert wordt het niet, maar wie gaat de Belgische voetbalbond dan wel in handen nemen. Na het ontslag van Piet Vandendriessche is er een machtsvacuüm ontstaan dat dringend moet opgelost worden.

De tweede poging om Vincent Mannaert een rol te geven bij de KBVB is mislukt. De Raad van Bestuur, onder leiding van Pascale Van Damme, koos eerder nog unaniem voor Piet Vandendriessche als CEO, maar besloot acht maanden later toch dat hij niet geschikt was.

Na zijn ontslag leek Mannaert een logische opvolger, maar ook zijn komst werd uiteindelijk afgeblazen door gebrek aan draagvlak binnen de Raad, vooral bij de Franstalige leden.

Er was hoop dat Mannaert, met zijn ervaring bij Club Brugge, de bond sportief zou kunnen herstructureren. Echter, net als bij de eerste poging, bleven er twijfels over zijn aanstelling. Die twijfels zorgden ervoor dat Mannaert de eer aan zichzelf hield en zich terugtrok als kandidaat.

De voetbalbond wil nu snel schakelen en overweegt de aanstelling van een interim-CEO. Peter Willems, momenteel hoofd van het sportdepartement en de arbitrage, wordt genoemd als de belangrijkste kandidaat. Willems heeft al veel hervormingen doorgevoerd binnen de bond en stond dicht bij Vandendriessche, wat hem een logische keuze maakt.

Naast de zoektocht naar een nieuwe CEO, moet de KBVB ook een nieuwe technisch directeur vinden, aangezien het contract van Frank Vercauteren niet verlengd zal worden. Ook de vacature voor een nieuwe juridische directeur blijft voorlopig onvervuld, wat de onzekerheid aan de top van de bond nog verder vergroot.