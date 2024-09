Vincent Kompany reageert nadat Bayern München alweer uithaalde in de Bundesliga: "Ik ben nederig genoeg om dat te doen"

Enkele dagen nadat Bayern München verschroeiend uithaalde in de Champions League door met 9-2 te winnen van Dinamo Zagreb, maakte hij alweer indruk in de Bundesliga. Der Rekordmeister won met 0-5 op het veld van Werder Bremen. Vincent Kompany was logischerwijs tevreden na afloop.

Velen waren enorm verbaasd toen Vincent Kompany enkele maanden geleden werd aangesteld als hoofdcoach van Bayern München. De Belgische coach snoert de critici nu week na week de mond.

Na de 9-2 overwinning tegen Dinamo Zagreb werd de voet niet van het gaspedaal gehaald voor de partij tegen Werder Bremen in de Bundesliga. Het werd 0-5, de thuisploeg had niets te zeggen.

"Ik ben zeer tevreden over vandaag. De druk om te winnen en goed te spelen is er altijd bij Bayern. En als dat dan lukt, zoals vandaag, is dat heel fijn. Het was een goede wedstrijd van ons", reageerde Kompany volgens HLN.

Hij strooit met lof naar zijn spelers. "Ik ben nederig genoeg als coach om credits te geven aan mijn spelers. Als topspelers alles voor elkaar geven, dan is dat al een groot deel van het werk. Dat kan ook niet anders bij deze club, die al zoveel gewonnen heeft."

De tegenstander had welgeteld 0,0 expected goals. "En waarom heeft Bremen dan zo een lage waarde bij expected goals? Dat komt omdat de speler die vandaag twee doelpunten maakt (Michael Olise n.v.d.r.), liep voor zijn ploeggenoten. Dat komt omdat Harry Kane, Kingsley Coman, Serge Gnabry,... voor de ploeg liepen. We doen het samen. En uiteraard voerden onze verdedigers hun taken ook uitstekend uit", besluit hij.