Johan Boskamp geeft de echte reden waarom Kevin De Bruyne op de tippen van zijn tenen loopt

Kevin De Bruyne haalde na het duel tegen Frankrijk fors uit naar zijn ploegmaten. Het is duidelijk dat de kapitein van de Rode Duivels niet goed in zijn vel zit.

Het was een forse uithaal van Kevin De Bruyne, vlak na het duel in de Nations League tegen Frankrijk. Werkelijk iedereen, ook interviewer Gilles De Bilde, kreeg er stevig van langs.

Eerder deze week speelde De Bruyne geen goede wedstrijd in de Champions League. Hij leed opvallend veel balverlies tegen Inter. Het duel eindigde op 0-0. Guardiola spaarde alvast zijn kritiek niet op onze landgenoot.

“Dat kan al eens gebeuren als je zo veel moeilijke ballen geeft als de Kev”, zegt Johan Boskamp aan Het Belang van Limburg. “Ik vermoed dat het Pep zijn manier is om hem op scherp te zetten. Want dat was hij woensdag dus niet. Nu maar hopen dat zijn blessure meevalt.”

Volgens de Nederlandse analist heeft het een niet met het ander te maken. De situatie van bij de Rode Duivels weegt volgens Boskamp niet door op De Bruyne. Hij ziet een andere reden waarom KDB op de tippen van zijn tenen loopt.

“Misschien heeft het meer te maken met zijn contractsituatie. Zijn contract loopt eind dit seizoen af. Dan krijg je dit soort gezeik. Maar als hij goed speelt, zal Guardiola toch weer zijn tong door Kev zijn strot duwen. Hij blijft er compleet zot van. Ik zou die kritiek dus met een korreltje zout nemen.”