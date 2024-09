Eén groot vraagteken bij mogelijke aanstelling van Mark van Bommel bij RSC Anderlecht

RSC Anderlecht is na het ontslag van Brian Riemer op zoek naar een nieuwe coach. De naam van Mark van Bommel viel al meerdere keren.

Jesper Fredberg is een lijstje aan het maken met potentiële opvolgers voor de vorige week ontslagen Brian Riemer. De verwachtingen bij de fans zijn alvast hoog.

Het publiek in het Lotto Park wil hun ploeg niet alleen punten zien pakken, maar ook goed aanvallend voetbal laten brengen. Daarbij valt al meerdere keren de naam van Mark van Bommel als goede match.

Van Bommel trok na vorig seizoen de deur achter zich dicht bij Royal Antwerp FC, maar zit voorlopig nog altijd zonder job. Of hij een goede kandidaat is, werd besproken bij Complètement Foot.

Journalist Pieter-Jan Calcoen van Het Nieuwsblad vertelde er dat de voormalige trainer van The Great Old aan alle voorwaarden voldoet en zelf ook geïnteresseerd is in de job bij paarswit.

Al zou er nog geen contact geweest zijn, een Belgisch avontuur is zeker geen probleem voor de Nederlander, zo klinkt het. Er is volgens Calcoen wel een ander probleem. Financieel dan wel.

“Mark van Bommel kreeg meer dan een miljoen euro betaald bij Antwerp. Vandaag zal hij nog duurder zijn. Je betaalt veel voor een goede coach.”

Een minder dure naam die valt is die van Thomas Letsch, voormalig coach van Vitesse Arnhem en Bochum. “Hij is een minder flitsende naam, maar ik heb goede feedback gehad op zijn werk. De lijst met kandidaten is in ieder geval lang en de directie wil de tijd nemen om de juiste keuze te maken.”