Schalke 04 houdt gigantische financiële kater over aan ontslag van Geraerts en Wilmots

185

Het hing al een tijdje in de lucht en is sinds zaterdag werkelijkheid. Karel Geraerts is geen trainer meer van Schalke 04.

Schalke 04 kwam vorige vrijdag met 3-0 op voorsprong tegen Darmstadt, maar na de rust moest de ploeg uit de tweede Bundesliga nog met 3-5 zijn meerdere erkennen in zijn tegenstander. Bij 4 op 18 werd ingegrepen door het clubbestuur. Niet alleen trainer Karel Geraerts maar ook sportieve baas Marc Wilmots mochten hun C4 afhalen. Ook T2 Tim Smolders kreeg zijn ontslag na de verschrikkelijk slechte seizoensstart. Assistent Peter Balette bleef voorlopig wel nog aan boord. Het vertrek in Gelsenkirchen van het Belgische legioen kost de club, die het al niet te breed heeft, handen vol geld als we de Duitse media mogen geloven. Geraerts zou nog 450.000 euro ontslagpremie krijgen, voor Wilmots zou dat bedrag zelfs oplopen tot boven het miljoen euro. Ondertussen wordt Geraerts al genoemd als één van de kandidaten om Anderlecht over te nemen, al lijken de supporters van paarswit daar niet meteen een voorstander van.