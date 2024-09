'Schalke 04 denkt aan ware voetballegende om Karel Geraerts op te volgen'

Karel Geraerts en Marc Wilmots werden afgelopen weekend ontslagen bij Schalke 04. Om de voormalige coach van Union te vervangen denkt de Duitse club aan een ware lokale en Europese legende.

Marc Wilmots en Karel Geraerts zijn er niet in geslaagd om de verwachtingen in te lossen bij Schalke 04. Terwijl de club graag weer naar de Bundesliga zou willen promoveren staat het momenteel... 16e in de Duitse tweede divisie, met slechts vier punten uit zes wedstrijden.

Het team uit Gelsenkirchen moet dus op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer en een nieuwe technisch directeur. Voor de eerste zoektocht wordt een ware clublegende en wereldvoetballegende genoemd.

De Duitse media Kicker en Bild beweren dat de club overweegt om Raúl, die tussen 2010 en 2012 actief was bij Schalke en in die periode 40 doelpunten maakte en 21 assists gaf in 98 wedstrijden, als zijn opvolger te benoemen.

Terwijl hij al vaak gelinkt werd aan een functie als hoofdtrainer bij zijn voormalige Duitse club, is de Spanjaard momenteel actief bij een andere voormalige club, Real Madrid.

Raúl is daar verantwoordelijk voor de ontwikkeling van jeugdspelers in de lagere leeftijdscategorieën van de academie, maar zou niet helemaal tevreden zijn met deze afstandelijke positie van de professionele wereld en alles wat daarbij hoort.