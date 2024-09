Zo had het EK er heel anders kunnen uitzien... Zeer pijnlijke informatie van UEFA lekt uit

Het einde van het EK deze zomer had er heel anders kunnen uitzien. In de kwartfinale van het toernooi beging Spaanse verdediger Marc Cucurella een handsbal in het strafschopgebied tegen gastland Duitsland. Er volgde geen penalty, maar die had er volgens de UEFA wel moeten komen...

Spanje kroonde zich in juli tot Europees kampioen nadat het in de finale een maatje te sterk was voor Engeland. Maar het had er heel anders kunnen uitzien.

Flashback naar de kwartfinale Spanje-Duitsland: in minuut 107, bij 1-1, krijgt verdediger Marc Cucurella een bal tegen de hand in het eigen strafschopgebied. Geen discussie over mogelijk, de Spanjaard blokkeerde een bal met de hand, maar toch werd er geen strafschop gegeven. De Duitsers waren razend.

In minuut 119 was het Merino die de Spanjaarden richting de halve finale kon koppen. Logischerwijs was er na afloop bijzonder veel discussie over de handsbal van Cucurella. Maanden later lekte er een document uit van de UEFA...

Het Spaanse medium Relevo kon een document inkijken van de scheidsrechterscommissie van de UEFA. Dit document wordt gebruikt om internationale scheidsrechters te helpen.

"Volgens de laatste UEFA-richtlijnen moet contact van de hand met de bal waarbij een schot op doel wordt tegengehouden strenger bestraft worden en in de meeste gevallen een strafschop opleveren, tenzij de arm van de verdediger heel dicht bij de bal is", citeert Relevo volgens HLN.

"In dit geval stopt de verdediger het schot op doel met zijn arm, die niet erg dicht bij het lichaam is en het groter maakt. Er had dus een strafschop moeten worden toegekend."