Gert Verheyen ziet opvallende reden waarom Anderlecht en Union ver kunnen geraken in Europa League

Anderlecht en Union SG beginnen aan hun avontuur in de Europa League. Gert Verheyen ziet best wel mogelijkheden om ver te geraken.

In de Europa League is een pak minder geld te verdienen dan in de Champions League. Bovendien krijg je volgens Gert Verheyen ook heel wat tegenstanders die in de eigen competitie mislukt zijn, zo vertelt hij bij Sporza.

“Anders zit je daar niet”, vertelt. “Maar ik kom bij de favorieten dan toch uit bij ploegen als Porto, Tottenham, Bilbao en Frankfurt. Ik zou ook Manchester United durven zeggen, maar als je die in de competitie ziet, dan denk je toch dat dat niet kan.”

Er is een groot verschil tussen de Champions en de Europa League. “De Champions League wordt door iedereen au serieux genomen, maar de vraag is in hoeverre ploegen uit de Premier League, de Bundesliga en La Liga de Europa League serieus nemen.”

In de eindfase doen die ploegen dat meestal wel, maar in de aanloop daarnaartoe niet. Dat schept de nodige mogelijkheden voor de twee Belgische deelnemers, gewoon omdat bepaalde ploegen er niet volledig voor gaan.

“Als Anderlecht en Union gewoon in goede doen zijn, dan zou ik durven stellen dat ze zonder problemen bij de eerste 24 kunnen eindigen. Een plek bij de eerste 8 lijkt me te hoog gegrepen én nu zijn er geen opvangnetten. Ik denk niet dat het een lang verhaal wordt dat tot de kwartfinale of halve finale zal duren."