Tweede beste aanval, beste verdediging en een bruisende stijl: focus op de indrukwekkende seizoensstart van Belgische coach in het buitenland

Iedereen kijkt geleidelijk aan naar het AFAS Stadion in Alkmaar. AZ beleeft een geweldige start van het seizoen, zowel in de competitie als op het Europese toneel, en een Belgische coach staat aan het roer: Maarten Martens.

In Nederland maakt een team al bijna negen maanden indruk: AZ Alkmaar, onder leiding van de Belgische coach Maarten Martens. Martens, een voormalige speler bij Anderlecht en Cercle Brugge, en later beloftencoach bij Club Brugge, heeft zich ontwikkeld tot een succesvolle trainer.

De voormalige Rode Duivel (9 caps) nam in januari de leiding over AZ na het vertrek van Pascal Jansen. Destijds stond de club ver van de Europese plekken, maar Martens slaagde erin om in de tweede helft van het seizoen 32 punten te verzamelen uit 18 wedstrijden.

Hierdoor eindigde AZ op de vierde plaats, negen punten voor Ajax, wat directe kwalificatie voor de groepsfase van de Europa League opleverde. Aanvankelijk was er onzekerheid of Martens zou blijven bij AZ na het seizoen, maar hij besloot zijn contract uit te dienen.

En die keuze lijkt de juiste, want de start van het nieuwe seizoen is indrukwekkend. Na zes speeldagen staat AZ met 16 punten uit 18 op de tweede plaats, achter het ongeslagen PSV. Het aanvallende spel van Martens’ team, gebaseerd op snelle opbouw, hoge druk en veel kansen, valt bijzonder goed in de smaak. AZ heeft al 16 doelpunten gescoord (de op één na beste aanval) en slechts twee tegendoelpunten geïncasseerd (de beste verdediging).

AZ lijkt veel meer dan een eenmalige hit te zijn. Met sterspelers zoals Ibrahim Sadiq, Troy Parrott, Dylan Vente en de jonge Ruben Van Bommel, lijkt het team klaar om dit seizoen een hoofdrol te spelen.

Zo scoorde Van Bommel, de 20-jarige zoon van Mark Van Bommel, al twee doelpunten tijdens de 3-2 overwinning op Elfsborg in de Europa League. AZ is ongeslagen sinds 6 april, en als Martens' team deze vorm kan vasthouden, zullen meerdere topclubs zeker geïnteresseerd raken in wat er gebeurt in het AFAS Stadion in Alkmaar.