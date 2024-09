Union stelde niet teleur tegen Fenerbahçe, maar kon alweer niet winnen: "Het begint in de hoofden te spelen"

Union Saint-Gilloise verloor donderdagavond met 2-1 in de Europa League tegen Fenerbahçe. Toch lieten de Brusselaars best aantrekkelijk spel zien.

Union Saint-Gilloise is zijn Europa League-campagne begonnen met een nederlaag op het veld van Fenerbahçe donderdag (2-1). De Brusselaars slaagden er niet in hun kansen te benutten.

Noah Sadiki sprak na de wedstrijd met RTBF. De middenvelder van Union uitte zijn teleurstelling. "Mijn gevoel? Frustratie, niets meer", begon hij.

Zoals al enkele weken het geval is, had Union enorme moeite met scoren wanneer het moest. "Zoals gewoonlijk creëren we veel kansen. We slaagden erin om een doelpunt uit het spel te maken, en dat is al positief. Maar het feit dat we mooi voetbal spelen, zonder eerder te scoren, begint in de hoofden te spelen."

"Op een gegeven moment heeft goed spelen geen zin. Je moet de drie punten binnenhalen. Om titels te winnen, moet je punten pakken", ging hij verder.

Kunnen we dan spreken van pech op aanvallend vlak, aangezien Union veel creëert zonder te scoren? "Nee. Geluk dwing je af. Zoals Fenerbahçe heeft gedaan. In ieder geval moeten we doorgaan met vooruit te kijken naar de wedstrijd van zondag tegen KV Kortrijk."