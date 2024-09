OFFICIEEL: Jonge Belg verruilt SK Beveren voor avontuur bij Al-Jazira

Middenvelder Jay-Dee Geusens heeft SK Beveren per direct verlaten. De jonge Belg kiest voor een nieuw avontuur bij Al-Jazira in de Verenigde Arabische Emiraten.

Geusens kreeg een aantrekkelijke aanbieding van Al-Jazira en liet weten dat hij graag deze stap wilde zetten. Ondanks een sterke start van het seizoen onder coach Marink Reedijk, was het voor de speler een kans die hij niet kon laten schieten.

SK Beveren was echter terughoudend om hun middenvelder te laten gaan. Geusens was een cruciaal onderdeel van de plannen voor het seizoen 2024-2025. Uiteindelijk werd na intensieve onderhandelingen een akkoord bereikt waar alle partijen tevreden mee zijn. De club bedong bovendien een percentage op doorverkoop.

De middenvelder maakte in de zomer van 2023 de overstap van KRC Genk naar SK Beveren. Hij speelde in totaal 30 wedstrijden voor de club, waarin hij 3 doelpunten maakte.

General Manager Bob Peeters gaf aan dat Geusens na een moeilijke start in zijn eerste jaar, dit seizoen weer op het niveau kwam dat van hem werd verwacht. Hij benadrukte dat de club trots is op de ontwikkeling van zijn jonge spelers.

Ondanks zijn vertrek kijkt Geusens positief terug op zijn tijd bij Beveren. “Ik voelde me klaar om belangrijk te zijn en dat kon ik in de eerste wedstrijden van dit seizoen ook tonen. Het was geen gemakkelijke beslissing om dit project te verlaten, maar de kans die ik nu krijg bij Al-Jazira kon ik niet laten schieten", liet hij via de clubsite weten.