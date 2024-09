Vincent Kompany reageert nadat hij voor de eerste keer niet kan winnen met Bayern München

Vincent Kompany speelde met zijn Bayern München gelijk tegen Bayer Leverkusen. De Belgische coach benadrukt een prestatie "op niveau" van zijn spelers.

Na het gelijkspel tussen Bayern München en Bayer Leverkusen (1-1) heeft Kompany geen perfect rapport meer bij de club. Ondanks dat zijn team er niet in slaagde te winnen, benadrukte hij verschillende positieve aspecten die hij zag.

"Als coach van Bayern wil je altijd winnen. Maar de prestatie was naar onze verwachtingen. De pressing was positief, we wonnen de tweede ballen en creëerden veel kansen", verklaarde hij bij Sky Sports.

Kompany benadrukte in het bijzonder dat zijn team erin slaagde het spel te domineren ondanks de gebruikelijke moeilijkheden die voorkomen in dit soort wedstrijden: "Normaal gesproken creëer je niet veel kansen in zo'n wedstrijd, maar dat deden wij wel. Het was een goede wedstrijd, maar er moeten er nog veel gespeeld worden. We moeten vooruit blijven gaan."

Ook ging de coach in op Aleksandar Pavlović, de enige doelpuntenmaker van Bayern in deze wedstrijd: "Hij is een zeer getalenteerde jonge speler. Hij speelt met veel volwassenheid. We ondersteunen hem als hij een fout maakt en moedigen hem aan als hij goed speelt. Ik hoop dat hij een toonaangevende middenvelder wordt, niet alleen in Duitsland, maar ook wereldwijd."

Nieuws over de blessure van Harry Kane?

Wat betreft Harry Kane, die geblesseerd het veld verliet aan het einde van de wedstrijd, heeft Kompany nog geen informatie: "Ik ben geen dokter, maar ik hoop dat het niet ernstig is. Het is nog te vroeg om dat te zeggen. Ik hoop dat hij fit zal zijn voor de wedstrijd van woensdag."