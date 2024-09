Onverwacht: Real Madrid verrast iedereen, kan Kylian Mbappé toch tegen de Rode Duivels spelen?

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

België zal op 14 oktober Frankrijk tegenkomen in de Nations League. Kylian Mbappé zou er dan uiteindelijk toch bij kunnen zijn.

Slechts een maand na de eerste interlandbreak van het seizoen en de wedstrijden van België tegen Israël en Frankrijk, komt de Nations League alweer terug over twee weken.

België, ingedeeld in groep 2 van League A, zal op 10 oktober naar Italië reizen en op 14 oktober de Fransen ontvangen in het Koning Boudewijnstadion.

De Fransen hebben recentelijk vernomen dat Antoine Griezmann een punt zet achter zijn carrière als international. Bovendien zijn ze nog steeds onzeker over de fysieke toestand van Kylian Mbappé.

De speler van Real Madrid liep een blessure op tijdens een wedstrijd in La Liga tegen Alavés en men voorspelde dat hij drie weken afwezig zou zijn. Dus ook wanneer Frankrijk naar België komt.

Maar maandag kwam plots een grote verrassing. Hij is namelijk opgenomen in de selectie voor de Champions League-wedstrijd tegen Lille. Het is dus mogelijk dat hij op 14 oktober weer zal spelen tegen de Rode Duivels.