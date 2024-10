📷 Na de nieuwe groene shirts van vorige week steken de spelers van Anderlecht nog maar eens in het nieuw

RSC Anderlecht stelde een weekje geleden de nieuwe groene shirts voor. Ook deze week steken de spelers van de Belgische recordkampioen in het nieuw.

Al denken we niet meteen dat RSC Anderlecht in deze nieuwe ensembles op het veld zal verschijnen. Of toch niet tijdens de wedstrijden.

De Belgische recordkampioen maakte eerder vandaag de samenwerking met Café Costume bekend. Het Belgische merk zal de spelers kleden.

Naar de stijl van het huis. RSC Anderlecht x Café Costume.



Café Costume kleedt vanaf dit seizoen de spelers van paars-wit. Plus d’infos sur https://t.co/9bGUj1ss5M pic.twitter.com/X6go3oSPIB — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) October 1, 2024

En bij zo'n samenwerking hoort natuurlijk een fotoshoot. Jan Vertonghen, Kasper Dolberg en Leander Dendoncker waren posterboys van dienst. En het was duidelijk: ze waren niét aan hun proefstuk toe.

Een unieke voering voor alle supporters van paars-wit. Prenez rendez-vous via https://t.co/9bGUj1ss5M pic.twitter.com/KdjAis1Jz3 — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) October 1, 2024

Leuk om weten voor de fans: het unieke pak zal kunnen gekocht worden. De zoektocht naar het trouwkostuum is voor sommigen dus ook ineens voorbij...