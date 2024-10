Anthony Moris kan lachen met constant komen en gaan van spelers bij Union: "Ik raad nieuwkomers tegenwoordig aan om een camper te kopen"

Union SG moest de voorbije jaren telkens opnieuw bouwen aan een nieuw team. Dat zorgt ervoor dat Anthony Moris en de andere oudgedienden ook de nieuwkomers telkens wegwijs moet maken. En dat is niet altijd even gemakkelijk.

Het moet dan ook gezegd: voor een nieuwkomer van Union SG moet het vreemd zijn. Les Unionistes voetballen in het Dudenpark in Vorst, wijken voor de Europese wedstrijden uit naar het Leuven, Brussel of Anderlecht én trainen in... Lier.

"We proberen onze nieuwe ploegmaats te helpen en te adviseren", aldus Anthony Moris op DAZN. "Dat is niet altijd even eenvoudig. Meestal raad ik hen aan om een camper te kopen. (lacht) Maar even serieus: het zijn wel gesprekken die we voeren in de kleedkamer."

"Zo'n buitenlandse speler komt hier aan en weet niet waarheen", legt de aanvoerder van Union uit. "Moeten ze naar Brussel, Antwerpen of Mechelen? Zelf woon ik nog steeds in Luik en pendel ik naar de trainingen en de wedstrijden."

Al lukt het Moris steeds beter om zijn nieuwe ploegmaats te rekruteren. "Een speler uit de Balkan raad ik aan om in Antwerpen te gaan wonen. Daar zal hij een grote gemeenschap terugvinden. Afrikaanse spelers blijven liever samen in de buurt van de club en gaan in Mechelen of Duffel wonen."

Hoe organiseert Union SG de (constant) instroom van nieuwe spelers?

"Ik merk wel dat de organisatie op dat vlak een pak professioneler werkt dan enkele seizoenen geleden", besluit de Luxemburgse international. "Ook onze team manager staat dag en nacht klaar om die nieuwe jongens te helpen."