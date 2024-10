Fredberg voert gesprekken met kandidaat-coaches, maar... sportief directeur van Anderlecht heeft niét het (alleen)recht om knoop te hakken

Jesper Fredberg is begonnen aan de eerste gesprekken met potentiële nieuwe coach voor RSC Anderlecht. Toch zal het de sportief directeur niét zijn die de finale knoop zal doorhakken.

Jesper Fredberg is deze week begonnen aan de consultatieronde met kandidaat-coaches. De Deen heeft een eigen lijstje met kandidaten om Brian Riemer op te volgen, maar daarnaast stroomden de voorbije weken tal van kandidaturen binnen op Neerpede.

Eén ding is zeker: RSC Anderlecht laat zich niet opjagen. Al wordt er wel verwacht dat de nieuwe coach voor het einde van de interlandbreak gekend is. Mark van Bommel, Kasper Hjulmand, Kjetil Knutsen,… Wie moet paars-wit opnieuw op het juiste spoor krijgen?

© photonews

Fredberg heeft de ruimte niét meer om een verkeerde keuze te maken. Na enkele 'overgangsseizoenen' willen het paars-witte bestuur én de fans opnieuw prijzen zien. Bovendien heeft de mislukte zomermercato Fredberg allesbehalve geholpen.

Volgens onze informatie heeft Fredberg momenteel zelfs niet het alleenrecht om een nieuwe coach aan te stellen. De sportief directeur zal de gesprekken leiden en de selectie maken, maar de uiteindelijke knoop moet worden doorgehakt in samenspraak met Wouter Vandenhaute.

Wie beslist over de nieuwe coach van RSC Anderlecht?

Of beter gezegd: de (niet-uitvoerend) voorzitter van Anderlecht moet zijn toestemming geven. Het is immers geen geheim meer dat Vandenhaute meer inspraak eist in de dagelijkse leiding van de club.

Wat dat gaat geven op lange termijn? Wil Fredberg ook op zijn terrein verantwoording afleggen aan Vandenhaute? Of wil de voorzitter enkel in deze moeilijke tijden de vinger aan de pols houden? We wachten zelf ook op de antwoorden…